صور .. عمر خيرت يتألق بحفل عالمي في مركز المنارة بحضور كامل العدد

أحيا الموسيقار العالمي عمر خيرت، واحدة من أضخم السهرات التي ضمت عددا كبيرا من نجوم المجتمع والمشاهير وذلك بساحة مركز المنارة وبحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

حمل الحفل لافتة كامل العدد قام الموسيقار الكبير بتهنئة الجمهور في بداية وصلته الموسيقية بالمولد

النبوي الشريف .

وقدم عدد كبير من أشهر المقطوعات الموسيقية التى تألق بها طوال مشواره الفنى، منها: "إعدام ميت"، "ضمير أبلة حكمت"، "عارفة"، "اللقاء الثانى"، "غوايش"، "عفوًا أيها القانون"، "100 سنة سينما"، و"فيها

حاجة حلوة".. وغيرها ما تفاعل معها على مدى قرابة الساعتين.

كان ضمن الحضور انس شقيق الفنانة الكبيرة آصالة، وقدمت فقرات الحفل ندى سليمان، وتميز بعوامل الابهار على غرار سهرات اللايف العالمية من تنظيم الثلاثي المتميز إسلام عرفه ومحي الأشموني وعمر الأشموني "x-creavation" والذين يستعدون لتنظيم حفل النجمة الكبيرة أصالة بنفس المكان يوم ٢٠ نوفمبر القادم.

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