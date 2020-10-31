صور..أصالة بالأسود في ختام مهرجان الجونة 2020

تميز ختام مهرجان الجونة السينمائي بحضور الفنانة أصالة، ضمن فعاليات السجادة الحمراء له في دورته الرابعة، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة بحضور عدد كبير من الفنانين وصانعي الأفلام.

ظهرت أصالة بفستان أسود بسيط مع شنطة خضراء اللون، في ختام المهرجان بعد تغييبها عن الافتتاح

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بدأت فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي منذ ساعات، حيث توافد

عدد كبير من نجوم الفن وصانعي الأفلام على السجادة الحمراء، حيث بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضي واستمرت لمدة أسبوع، ضم عدد كبر من الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من أكثر من 60 دولة حول العالم.