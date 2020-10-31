صور.. ابنة رانيا يوسف تطل بـ"فستان الأزمة" في مهرجان الجونة

صور.. ابنة رانيا يوسف تطل بـفستان الأزمة في مهرجان الجونة

السبت 31 أكتوبر 2020

كعادتها أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل مجددا على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي (23- 31 أكتوبر/تشرين الأول) في مدينة الغردقة.



وظهرت رانيا يوسف (46 عاماً) بفستان قصير ومثير على السجادة الحمراء في حفل ختام المهرجان.

واصطحبت رانيا ابنتها التي ارتدت فستان والدتها الذي ظهرت به في دورة سابقة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأثارت الجدل وقتها لعدم وجود بطانة للفستان.

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وسرعان ما انتشرت صور الفنانة المصرية مع ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بتعليقات بعضها طريف وبعضها ينتقد إطلالة الفتاة المراهقة.

وتصدّر اسم الفنانة رانيا يوسف قائمة الأكثر رواجاً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر.

وشهد حفل ختام المهرجان حضوراً كبيراً لنجوم الفن من مصر والعالم العربي لمتابعة حفل توزيع الجوائز.