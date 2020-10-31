شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البرومو التشويقي لفيلم "Songbird" عن فيروس "كوفيد 23".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم ""Songbird، البرومو التشويقي للفيلم الذي تدور أحداثه حول تمحور الفيروس التاجي من "COVID-19" إلى "COVID-23"، حيث تخطى عدد المشاهدات حاجز الـ 614 ألف مشاهدة منذ طرحه على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" الخميس.

وأظهر المقطع الدعائي الأول للفيلم، الفيروس التاجي محاصرًا العالم لمدة أربع سنوات، ووصل إلى 8.4 مليون حالة وفاة في عام واحد، حيث يتحدث الفيلم بأكمله عن المرض الذي اجتاح العالم منذ ديسمبر 2019 ولا يزال يصيب الملايين حتى الآن فى العديد من البلدان.

وتدور أحدث فيلم ""Songbird للمخرج آدم ماسون، في عام 2024 حيث يتحور الفيروس التاجي إلى "كوفيد 23"، حيث يطلق عليه "Whee"، وسيتسبب في وفاة 50% من الأشخاص المصابين، ويجبر العالم على الإغلاق الصارم.

Advertisements



فيلم Songbird

ويلعب دور البطولة في فيلم ""Songbird الممثل العالمي كيه جيه أبا كساعي في الخطوط الأمامية محصن من الفيروس، وصوفيا كارسون هي المرأة التي يقع في حبها أثناء محاولته اكتشاف كيفية القتال من أجل الإنسانية. ويشاركهم عدد من النجوم منهم ألكسندرا داداريو وبرادلي ويتفورد وكريغ روبنسون وديمي مور وبول والتر هاوزر.



مشهد من فيلم Songbird

وجاءت الفكرة الأولية لفيلم Songbird من رغبة المخرج آدم ماسون وشريكه في التأليف سيمون بويز في تصوير مشروع فيلم سريع بالهاتف بينما كانا عالقين في وضع الإغلاق، لكن حينما عرضت قصة الفيلم على المنتج مايكل باي استطاعوا تصوير الفيلم بإمكانيات أفضل، ولم يتم تحديد تاريخ طرح الفيلم حتى الآن.