شكرا لقرائتكم خبر عن أمير رمسيس يرد على غياب الفيلم المصرى عن مهرجان الجونة السينمائى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج أمير رمسيس، المنسق العام لمهرجان الجونة السينمائى، إن عملية اختيار الأفلام في المسابقات ليست سهلة في كل الدورات، لكن مع وجود جائحة "كورونا" وتأجيل بعض أفلام لعام 2021 كانت أصعب.

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وأضاف رمسيس، في تغطية خاصة لقناة ON لمهرجان الجونة السينمائى في نسخته الرابعة: "نحن محظوظين هذا العام بحصولنا على أكبر الأفلام في 2020 الحائزة على أكبر الجوائز في 2020"، كاشفا عن أن الدورة الحالية كانت صعبة على أكثر من مستوى مع الإغلاق الصحي في كافة دول العالم والذي يتغير من أسبوع لأخر.

وتابع: "كل يوم كنا بنصحى الصبح نتابع الوضع العالمي ونشوف هنعمل إيه؟.. ورغم هذه الصعوبات إلا أن هذه الجائحة منحتنا أفكارا من خارج الصندوق أصبح لدينا نجوم وفنانون عالمون تعذر حضورهم فأصبحوا معنا ضمن منصات رقمية افتراضية ضخمة، وهذه المخرجات الجديدة في التعاطي مع الجائحة ستفيدنا لسنوات طوال في عملية التطوير والاستحداث".

وحول عدم وجود الفيلم المصري في مهرجان الجونة، قال: "طبعاً بنبقى حريصين على الفيلم المصري وتواجده معانا لكن المعادلة مش سهلة فكثير من الأفلام المصرية المهمة التي توقعنا صدورها تم تأجيلها لعام 2021، وبالإضافة لذلك فإن مسئولية اختيار فيلم مصري صعب جداً".