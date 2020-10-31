شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات تعود من الموت فى الموسم الثاني لمسلسل The Mandalorian.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، بعض التفاصيل الخاصة بالموسم الثاني لمسلسل The Mandalorian، المستوحى من قصة Star Wars، والذي ضم عددا كبيرا من المفاجآت بعد ظهور عدة شخصيات عائدة من الموت في الموسم الأول.

ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن شخصية Baby Yoda ستعود في الموسم الجديد الذي سينحرف عن أسلوب الموسم الأول، والذي سيعود فيه Mando، إلى Tatooine، بحثاَ عن صديق Mandalorian، الذي يحتفظ بالكثير من الإجابات.

وسيحتاج Mando، للعودة من جديدة للحصول على الدرع لقيادة سكان المدينة وطاقم توسكان رايدز ضد مخلوق مرعب يسمي كارايت دراجون.

Advertisements

وكان قد انضم الممثل تيموثى أوليفانت إلى الموسم الثانى لـ The Mandalorian، ولم يعلن عن الدور الذى سيلعبه أوليفانت إلى الآن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، ولم يكن أوليفانت الأول أو الأخير فى إضافات الموسم الثانى من العمل، حيث انضم كل من Rosario Dawson و Kate Cahov و Michael Peine، إلى الموسم الجديد.

وكانت قررت شبكة قنوات ديزنى تجديد مسلسل الإثارة والتشويق The Mandalorian، لموسم ثالث، وذلك قبل عرض الموسم الثانى من العمل، وذلك بعد نجاح الموسم الأول الذى عرض فى نوفمبر الماضى، وحصد تقييمات وصلت لـ 9.0 عبر موقع IMDB الشهير، ويدور مسلسل The Mandalorian حول انتهاء كل من المحاربين Jango و Boba Fett، وبالتالي يظهر محارب آخر في عالم حرب النجوم، تم تعيين Mandalorian بعد سقوط الإمبراطورية، الذى يتبع آثار مصارع في المقاطع الخارجية للمجرة بعيدًا عن سلطة الجمهورية الجديدة.

المسلسل من بطولة كايل بيسك، بيدرو باسكال، بريندان وأين، برنارد بولين، الكسندرا مانيا، لويس ريتشارد جوميز، جمال عنتر، تيت فليتشر، طوني تابوادا، ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات تطرح كل واحدة في أسبوع.