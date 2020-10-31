شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش: فخور بإحياء ختام مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المطرب رامى عياش، عن سعادته لإحيائه حفل ختام مهرجان الجونة بعد نجاح أغنية "دقى يا مزيكا"، كما توجه بالشكر إلى كل من شارك في العمل من الفنانين.

وكتب رامى عياش، عبر حسابه بموقع تويتر:" فخور بإحياء مهرجان الختام في الجونة هذا المساء وللمرة الثانية بعد نجاح اغنية دقي يا مزيكا وأشكر كل من شارك بهذا العمل الرائع من ممثلين وفنانين".



رامى عياش توتير

وكان أنفرد ”الخليج 365” بنشر صور من كليب "دقى يا مزيكا"، الذى يغنيه النجم اللبنانى رامي عياش، ويضم عددا كبيرا من نجوم الفن السوبر ستار منهم يسرا وليلى علوى وهيلدا خليفة وأمينة خليل وأروى جودة وجمال سليمان وتارا عماد وغيرهم، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسى مهرجان الجونة السينمائى نجيب وسميح ساويرس، والأغنية من كلمات منة القيعى، وألحان عبد الرحمن رشدى، وتوزيع نابلسى، تحت إشراف المنتج محمد محسن جابر.

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كان النجم اللبنانى رامى عياش قد أحيا حفلا ساهرا لضيوف مهرجان الجونة فى دورته الرابعة، حيث قدم عددا من أغنياته التى تفاعل معها الحضور، ومنها "يامسهر عيني"، و"قلبى مال" وغيرها.

ويعتبر رامى عياش مفاجأة حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الرابعة، حيث بدأ حفل الافتتاح بأغنيته "دقى يا مزيكا"، ونالت الأغنية إعجاب النجوم المصريين والضيوف العالميين، وقال رامى عياش إنه قد أعد هذه الأغنية كمفاجأة للجمهور والحاضرين.

وكان حضر عدد من الفنانين على السجادة الحمراء في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، منهم، رامي عياش، أصالة، خالد الصاوي، نضال الشافعي، كندة علوش، أحمد مالك، إلهام شاهين، ليلي علوي، منة شلبى، لجين عمران، رنا رئيس، محمد جمعة، عمر الشناوي، أمير المصري، علي الطيب، محمد فراج وبسنت شوقي، حنان مطاوع، محمد ثروت.