شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبدالجليل: "أنا مدمن أفلام أبيض وأسود وسنة 2020 كانت سعيدة عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان عمرو عبد الجليل أثناء استضافته مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج مساء دى إم سى الذى يذاع على فضائية دى إم سى إن سنة 2020 وش السعد عليه حيث شارك في مسلسلين وعدد من الأفلام وكلها حققت نجاحا كبيرا.

وأضاف أنه شارك في موسم رمضان الماضى في مسلسل "النهاية" مع الفنان يوسف الشريف وجسد من خلاله دور شخصية عزيز، مشيرًا أنه ليس له علاقة بمواقع التواصل الاجتماعى حيث إن المسلسل كانت تعتمد أحداثه على التكنولوجيا.

وأشار إلى أنه مدمن أفلام أبيض واسود ويحب يتفرج على عدد من الفنانين من ضمنهم توفيق الدقن وعادل أدهم وأحب تمثيلهم وافيهاتهم وبيضحكونى طول الوقت.

وأكد أن من أهم عناصر نجاح أى عمل هو المخرج ولكن الذى يوجه ويخرج العمل بشكل مختلف وأنا شخصيًا أحب ده .









وكانت آخر أعمال الفنان عمرو عبدالجليل فيلم "الخطة العايمة" بطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن "توتا"، غادة عادل، بيومى فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وعدد من ضيوف الشرف ومن إخراج معتز التوني وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

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تدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات، خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.