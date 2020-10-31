شكرا لقرائتكم خبر عن ياسنا دوريسيتش تفوز بجائزة أفضل ممثلة وعلى سليمان أفضل ممثل بختام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، منح جائزة أفضل ممثلة للفنانة ياسنا دوريسيتش أفضل ممثلة عن فيلم "إلى أين تذهبين يا عايدة"، فيما فاز الفنان الفلسطينى على سليمان بجائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم 200 متر الفلسطينى.

وكان مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة منح جائزة سينما من آجل الإنسانية إلي فيلم 200 متر الفلسطيني للمخرج أمين نايفة، كما فاز أيضا بجائزة فيبريسي وهي جائزة النقاد، وأهدي أمين نايفة الجائزة إلي روح جدته التي حرم منها بسبب الجدار العازل في فلسطين، فيما فاز بجائزة أفضل فيلم أسيوي من نصيب فيلم "احتضار".

وبدأ حفل مهرجان الجونة السينمائي بأغنية لايف للمطربة التونسية آمال مثلوثي بعنوان الحلم وموسيقي مصطفي الحلواني، وظهرت مقدمة الحفل ناردين فرج التي رحبت بجمهور المهرجان، واصفة الدورة بأنها دورة صعبة، موجهة التحية لإدارة المهرجان.

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 4 حضور عدد كبير من النجوم والنجمات حيث حرصت النجمة رانيا يوسف علي الحضور بفستان قصير، وفاجأت الحضور بإحضار ابنتها التى ارتدت فستان والدتها التى ظهرت به فى مهرجان القاهرة وآثارت الجدل وقتها بسبب عدم وجود بطانة.

وشهدت السجادة الحمراء أيضا حضور عدد من النجوم منهم هانى رمزي، الهندي على فازال وخطيبته النجمة الهندريشا تشادا ويسرا وليلي علوي وعبير صبري، تامر حبيب، صبرى فواز، أشرف زادة، ريم سامي، هدى الأتربي، هبة السيسي، هبة مجدى وزوجها محمد محسن، طارق عبد العزيز، هانى عادل، ناردين فرج، فراس سعيد، محمد العدل، عمرو كمال مدير عام إنتاج البرامج بشركة سينرجى وزوجته الفنانة الشابة نورهان منصور.

كما حرص على التواجد منذ اللحظات الأولى كل من، المهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس والإعلامية لميس الحديدي، المخرج امير رمسيس، بشري، انتشال التميمي، آسر ياسين، عمرو منسي، المخرجة ماريان خوري، عمرو الحمامصي، سارة حناشي، رانيا منصور، جورجينا طواف.

ويشهد حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، الذين يحرصون على التواجد على سجادته الحمراء، ومتابعة حفل توزيع جوائز المهرجان الطويلة والقصيرة والوثائقية وغيرها من الجوائز. وكانت ليلة الافتتاح شهدت عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى. وحرص المهرجان على تقديم دورة آمنة ومن أجل تحقيق إجراءات السلامة والأمان والتباعد الاجتماعي بخصوص وباء كورونا (كوفيد-19)، قام المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسئولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان.



أحمد داود و علا رشدى (1)



أحمد داود و علا رشدى (2)



احمد داود



أحمد فتحى



اسلام ابراهيم (1)



اسلام ابراهيم (2)



اصالة



الهام شاهين



امنية خليل (1)



امنية خليل (2)



أمير رمسيس



ايتن عامر (2)



بشرى (1)



بشرى (2)



تامر حبيب



جورجينا طواف (1)



جورجينا طواف (2)



حورية فرغلى



خالد الصاوى



داليا البحيرى



دره (1)



دره (2)



دره (3)



رامز أمير (2)



رامز أمير



رامى عياش



رانيا يوسف (1)



رانيا يوسف (2)



رانيا يوسف (3)



رانيا يوسف (4)



رزان مغربى (2)



رزان مغربى



ريم سامى (2)

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ريم سامى



ريهام عبد الغفور



سارة حناشي (1)



سارة حناشي (2)



سميح ساويرس



سهر الصيغ (1)



سهر الصيغ (2)



شيرين رضا 1



شيرين رضا



صبرى فواز



صبرى فواز1



طارق الشناوى



طارق عبد العزيز



عبير صبرى



عمرو كمال و نورهان منصور (1)



عمرو كمال و نورهان منصور (2)



عمرو منسى



كاملة أبو ذكرى



كريم قاسم



كنده علوش (1)



كنده علوش (2)



لقاء الخميسى (1)



لقاء الخميسى (2)



لقاء الخميسى (3)



لميس الحديدى (1)



لميس الحديدى (2)



ليلى علوى (1)



ليلى علوى (2)



محمد ثروت (1)



محمد ثروت (2)



منة شلبى (1)



منة شلبى (2)



مني ممدوح (1)



مني ممدوح (2)



ميرنا نور الدين (1)



ميرنا نور الدين (2)



ميرهان حسين (1)



ميرهان حسين (2)



نجلاء بدر



نجيب ساويرس ونجلاء بدر



نجيب ساويرس



نضال الشافعى



هانى رمزى



هانى عادل



هبة مجدى



هدى الإتربى



وفاء عامر (1)



وفاء عامر (2)



يسرا (1)