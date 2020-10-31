شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم ستاشر يتألق فى 48 ساعة ويحقق نجمة الجونة والسعفة الذهبية بمهرجان كان.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الفيلم المصرى القصير "ستاشر" بجائزة السعفة الذهبية كأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ73 وهى خطوة مهمة وإنجاز عالمى للسينما المصرية ، بالاضافة لفوزه بجائزة نجمة الجونة 2020 وهذه أهم 7 معلومات عن ذلك الفيلم: فكرة وإخراج سامح علاء كتابة محمد فوزي وبطولة سيف حميدة يحكى قصة حياة شاب "16 عامًا" يخوض رحلة لتوديع شخص عزيز عليه العرض الأول كان فى الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائى الدولى. Advertisements حصل على جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي تم تصويره في فبراير الماضي في القاهرة فى حي السكاكيني لمدة يومين تكلفة الفيلم 200 ألف جنيه

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