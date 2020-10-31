شيرين رضا وميرهان حسين وريم سامى بإطلالات جذابة فى ختام مهرجان الجونة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت عدد من الفنانات بإطلالات جذابة على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، منهن شيرين رضا التي ارتدت فستانًا قصيرًا والفنانة ميرهان حسين التي ارتدت جامبسوت شورت، ورزان مغربى وريم سامى.

ويشهد حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، الذين يحرصون على التواجد على سجادته الحمراء، ومتابعة حفل توزيع جوائز المهرجان الطويلة والقصيرة والوثائقية وغيرها من الجوائز.

ميرهان حسين

وكانت ليلة الافتتاح شهدت عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

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وحرص المهرجان على تقديم دورة آمنة ومن أجل تحقيق إجراءات السلامة والأمان والتباعد الاجتماعي بخصوص وباء كورونا (كوفيد-19)، قام المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسئولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان.