شكرا لقرائتكم خبر عن إيثان هوك ومايا هوك يتألقان في فيلم "Revolver" للمخرج أندرو ستانتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت مايا هوك إلى طاقم عمل فيلم "Revolver" للمخرج أندرو ستانتون، إلى جانب والدها إيثان هوك المرشح أربع مرات لجائزة الأوسكار، حيث يلعب دور ابنته في الفيلم الرومانسي، حسبما ذكرت مجلة "Variety".

وأوضحت "Variety" أن مايا هوك ستلعب دور البطولة المفتونة والحازمة، بينما سيلعب إيثان هوك دور والدها، فيما تتجه الأنظار إلى عائلة هوكس في حلقة من برنامج The Good Lord Bird لشوتايم والتي من المقرر أن يتم بثها يوم الأحد.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1966، وستلعب مايا هوك دور جين، وهي مراهقة تقيم في أنكوراج بألاسكا. وتكتشف أن فرقة البيتلز تقيم في فندق محلي وهي في طريقها إلى اليابان، ومع تطور الأحداث تبتكر "جين" خطة لفقد عذريتها أمام جورج هاريسون، وتكتشف أن المغامرة (والرومانسية) هي في الواقع أقرب قليلاً إلى المنزل مما كانت تعتقد.

وشاركت مايا هوك مؤخرًا في فيلم "Mainstream" للمخرج جيا كوبولا، والذي تم عرضه لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي، وذلك إلى جانب مشاركتها في الموسم الثالث من فيلم "Stranger Things"، كما ظهرت مؤخرا في فيلم Quentin Tarantino's Once Upon a Time.

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فيما شارك إيثان هوك في فيلم Tesla، المقتبس من القصة الحقيقية لـ المخترع نيكولا تسلا، وجهوده لبناء نظام كهربائي ثوري، حيث يلعب دور المخترع فى العمل الجديد، الذى قام ببطولة عدة أفلام مع الشركة منها "Boyhood" و "Blaze".