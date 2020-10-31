شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة يمنح خالد الصاوى جائزة الإنجاز الإبداعى.. ويبكى على الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، منح النجم المصري خالد الصاوي جائزة الإنجاز الإبداعي، وعرض المهرجان فيلما قصيرا عن الصاوي ظهر فيه منة شلبي وصبري فواز والمخرج مراون حامد، حيث أدلوا بشهادتهم في الصاوي، وشهد الفيديو مشاهد من أبرز أدوار خالد الصاوي في السينما.

وظهر الصاوي باكيًا وقال تعليقا علي الجائزة، "كل الشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم في وجودنا اليوم ونحن نقاوم من أجل بكرة والسينما والحياة، سواء مهرجان الجونة ومدينة الجونة ومحافظة البحر الأحمر ووزارة الداخلية والصحة والسياحة ووزارة الدفاع والخارجية".

وأهدي الصاوي الجائزة، لكل من لبني عبد العزيز وحسين فهمي ونجلاء فتحي وميرفت أمين شهيرة وبوسي وسميرغانم ويحيي الفخراني ويوسف شعبان ومحيي إسماعيل".

وكان مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة منح جائزة سينما من آجل الإنسانية إلي فيلم 200 متر الفلسطيني للمخرج أمين نايفة، كما فاز أيضا بجائزة فيبريسي وهي جائزة النقاد، وأهدي أمين نايفة الجائزة إلي روح جدته التي حرم منها بسبب الجدار العازل في فلسطين، فيما فاز بجائزة أفضل فيلم أسيوي من نصيب فيلم "إحتضار".

وبدأ حفل مهرجان الجونة السينمائي بأغنية لايف للمطربة التونسية آمال مثلوثي بعنوان الحلم وموسيقي مصطفي الحلواني، وظهرت مقدمة الحفل ناردين فرج التي رحبت بجمهور المهرجان، واصفة الدورة بأنها دورة صعبة، موجهة التحية لإدارة المهرجان.

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 4 حضور عدد كبير من النجوم والنجمات حيث حرصت النجمة رانيا يوسف علي الحضور بفستان قصير، وفاجأت الحضور بإحضار ابنتها التى ارتدت فستان والدتها التى ظهرت به فى مهرجان القاهرة وآثارت الجدل وقتها بسبب عدم وجود بطانة.

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وشهدت السجادة الحمراء أيضا حضور عدد من النجوم منهم هانى رمزي، الهندي على فازال وخطيبته النجمة الهندريشا تشادا ويسرا وليلي علوي وعبير صبري، تامر حبيب، صبرى فواز، أشرف زادة، ريم سامي، هدى الأتربي، هبة السيسي، هبة مجدى وزوجها محمد محسن، طارق عبد العزيز، هانى عادل، ناردين فرج، فراس سعيد، محمد العدل، عمرو كمال مدير عام إنتاج البرامج بشركة سينرجى وزوجته الفنانة الشابة نورهان منصور.

كما حرص على التواجد منذ اللحظات الأولى كل من، المهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس والإعلامية لميس الحديدي، المخرج امير رمسيس، بشري، انتشال التميمي، آسر ياسين، عمرو منسي، المخرجة ماريان خوري، عمرو الحمامصي، سارة حناشي، رانيا منصور، جورجينا طواف.

ويشهد حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، الحارصين على التواجد على سجادته الحمراء، ومتابعة حفل توزيع جوائز المهرجان الطويلة والقصيرة والوثائقية وغيرها من الجوائز.

وكانت ليلة الافتتاح شهدت عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

وحرص المهرجان على تقديم دورة آمنة ومن أجل تحقيق إجراءات السلامة والأمان والتباعد الاجتماعي بخصوص وباء كورونا (كوفيد-19)، قام المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسئولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان.