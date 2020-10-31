شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى يبدأ تصوير "العميل صفر" وينشر صورة من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج محمد سامى عن بدء تصوير مشاهد فيلم "العميل صفر"، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، حين نشر صورة من داخل الكواليس علق عليها بكتابة: "فيلم العميل صفر shooting".



المخرج محمد سامى على فيس بوك

وتدور أحداث فيلم العميل صفر في إطار كوميدي مع بعض مشاهد الأكشن، حيث يجسد أكرم حسني بطل الفيلم، خلال أحداث الفيلم شخصية عميل، يعمل لمصلحة إحدى المنظمات السرية، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته نيللى كريم، لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحاً كبيراً.

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ويعود بذلك المخرج محمد سامى للسينما مجدداً بعد غياب دام لـ 3 سنوات، بفيلم "العميل صفر" بطولة الفنان أكرم حسنى، وذلك بعد غياب منذ أن قدم آخر أفلامه "تصبح على خير"، مع النجم تامر حسنى، وشارك في بطولته مى عمر، نور اللبنانية، درة، محمود البزاوى، وخاض من خلاله تجربة التأليف السينمائية.

وفى سياق آخر يعمل المخرج محمد سامى على التحضير لمسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى يكتبه ويخرجه ومقرر عرضه فى شهر رمضان 2021، ويقوم ببطولته النجمين أحمد السقا وأمير كرارة ويشاركهما البطولة مى عمر، أحمد السعدنى، نرمين الفقى، فردوس عبد الحميد، ادوارد، احمد مالك، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين.