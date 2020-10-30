صور.. شيرين رضا بإطلالة زرقاء جريئة وميريهان حسين وريم سامي بالفضي في ختام الجونة

رنا صلاح الدين - أطلت الفنانة شيرين رضا بإطلالة أنيقة على ريد كاربت حفل ختام فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت شيرين مرتدية فستانا أزرق قصير، واعتمدت على طبيعتها في تسريحة شعرها والميكب الخاص بها.

شيرين رضا في ختام مهرجان الجونة

فيما ظهرت الفنانة ميرهان حسين الريد كاربت مرتدية فستانا قصيرا باللون الفضي، ومزودا بأكمام، وشفاف من عند منطقة الصدر،، وظهرت بتسريحة شعر ذيل الحصان.

ميريهان حسين في ختام الجونة

والفنانة ريم سامي هي الأخرى حرصت على أن تكون إطلالتها فضية، حيث ارتدت فستانا فضي قصير من الأسفل، ولكنه له ذيل طويل.

ريم سامي في ختام الجونة السينمائي

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات مهرجان الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

شيرين رضا في ختام مهرجان الجونة

وعُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

شيرين رضا في ختام مهرجان الجونة

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وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

شيرين رضا في ختام مهرجان الجونة

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

شيرين رضا في ختام مهرجان الجونة

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.

شيرين رضا في ختام مهرجان الجونة

ميريهان حسين في ختام الجونة

ميريهان حسين في ختام الجونة