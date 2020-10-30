صور.. أمينة خليل بالأصفر وإسلام إبراهيم يحتضن أروى جودة في ختام الجونة

رنا صلاح الدين - أطلت الفنانة أمينة خليل بإطلالة مميزة على ريد كاربت حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث ارتدت فستانا أنيق ذات لون أصفر، ويتسم بطوله، الذي تسبب في تعسرها بالسير أثناء دخولها قاعة حفل الختام.

أمينة خليل في ختام الجونة

كما حضرت الفنانة أروى جودة وظهرت على الريد كاربت بصحبة الفنان الشاب إسلام إبراهيم، الذي كان يحتضنها أثناء التقاط عدد من الصور لهما، وكانت إطلالتهما قريبة من بعضهما من حيث الألوان، حيث إنها ارتدت فستانا أسود، فيما كان يرتدي إسلام بدلة ممزوجة من اللونين الأسود والأبيض.

أروى جودة بصحبة إسلام إبراهيم في ختام الجونة

كما ظهرت الفنانة سهر الصايغ بإطلالة مثيرة للمرة الأولى، وظهرت على ريد كاربت المهرجان بفستان ذات لون أسود ممزوج باللون الأبيض من الأسفل.

سهر الصايغ في ختام الجونة

والفنانة يسرا من الفنانات اللاتي ظهرن منذ بداية حفل الختام، وحرصت على تقديم التحية للصحفيين والمصورين أثناء سيرها من على ريد كاربت المهرجان.

يسرا في ختام مهرجان الجونة

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وبدأ منذ قليل توزيع جوائز المهرجان للأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات هذه الدورة.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات مهرجان الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

يسرا في ختام مهرجان الجونة

وعُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.