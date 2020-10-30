بعد انتهاء مسلسل من الآخر.. معتصم النهار يودّع ورد العمري: “تألّمت فتعلّمت فتغيّرت”

متابعة بتجــــــــــرد: بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “من الآخر” مساء اليوم الجمعة، أعرب النجم السوري معتصم النهار عن شكره لكل من ساهم في نجاح هذا العمل الدرامي.

ومن خلال منشور عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، أشار معتصم النهار إلى أن شخصية “ورد العمري” التي جسدها في المسلسل، تألمت فتعلمت وتغيرت.

وقال: “وهيك منودّع ورد العمري، هذه الشخصية التي تألّمت فتعلّمت فتغيّرت. جزيل الشكر الى كل من تعب لإنجاح هذا العمل، كتابة اياد ابو الشامات وإخراج شارل شلالا، الى فريق العمل والإنتاج على رأسهم الأستاذ الأب صادق الصباح والغالية لمى الصباح”.

وحقق مسلسل “من الآخر” نجاحًا كبيرًا طيلة فترة عرضه فكان حديث الجمهور ومواقع التواصل الإجتماعي بعد عرض كل حلقة جديدة منه، وسجّل دخولًا يوميًا في الترند عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بعدد من البلدان العربية ومنها لبنان والمملكة العربية السعودية وسوريا والأردن.

مسلسل “من الآخر” للكاتب إياد أبو الشامات، من إخراج شارل شلالا وإنتاج شركة “الصباح” لصاحبها المنتج اللبناني صادق الصباح، شارك في بطولته إلى جانب معتصم النهار نخبة من الفنانين نذكر منهم ريتا حايك وبديع أبو شقرا وسينتيا صموئيل ورولا حمادة وهيام أبو شديد وريتا حرب، وتم عرضه على عدّة محطات عربيّة ومن بينها تلفزيون دبي وقناة “أي آر تي” وعلى شبكة “أم تي في” اللبنانية.