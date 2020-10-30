"200 متر" الفلسطيني يحصد جائزتين في مهرجان الجونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منح مهرجان الجونة السينمائي جائزة "سينما من أجل الإنسانية" للفيلم الفلسطيني "200 متر" للمخرج أمين نايفة

وفاز الفيلم أيضاً بجائزة "فيبريسي" وهي جائزة النقاد، وأهدى أمين نايفة الجائزة إلى روح جدته التي حُرِم منها بسبب الجدار العازل في فلسطين.

وفور إعلان الجائزة رقصت منتجة الفيلم مي عودة على المسرح، وأهدت الجائزة للشعب الفلسطيني.





فيلم "200 متر" روائي طويل يتناول قصة عائلة فلسطينية فرقها الجدار العازل، حيث صار الأب يسكن في الجانب الفلسطيني والأم والأبناء في الجانب الإسرائيلي.

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وفي أحد الأيام يدخل أحد الأبناء المستشفى وهو لا يبعد سوى "200 متر" عن والده.

يحاول الأب الوصول إليه لكنه يحتاج للسفر في رحلة تمتد نحو 200 كيلومتر.

شارك في التمثيل علي سليمان، لنا زريق، سامية البكري، غسان عباس، نبيل الراعي، معتز ملحيس، غسان الأشقر، آنا أمتنبرغر، محمود أبو عيطة.

وبدأت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي (23- 31 أكتوبر/تشرين الأول) الجمعة الماضي، وتنافس في الدورة الرابعة من عمر المهرجان 65 فيلماً من 40 دولة.