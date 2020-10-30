فيلم "ستاشر" يفوز بنجمة الجونة الذهبية بعد "سعفة كان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي فوز فيلم "ستاشر" للمخرج سامح علاء بجائزة نجمة الجونة الذهبية كأفضل فيلم عربي روائي قصير.

وتسلَّم الجائزة منتجا الفيلم محمد تيمور ومارك لطفي، والشريك في كتابته محمد فوزي، وبطله سيف الدين حميدة.

وكانت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي أعلنت، الخميس، فوز فيلم "ستاشر" بجائزة السعفة الذهبية.





وشارك الفيلم ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لدورة هذا العام، التي تمَّ إلغاء فعالياتها بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وتنافست فيها الأفلام بشكل افتراضي.

وسبق ‎للفيلم المصري "ستاشر" الحصول على تنويه لجنة تحكيم مهرجان بلجيكا الدولي للفيلم الفرانكوفوني دي نامور في دورته 35.

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ويتناول الفيلم قصة مراهق يمر بالعديد من الصعاب بينما يحاول العودة لحبيبته، بعد فراق دام 82 يومًا.

ويعد "ستاشر" أول فيلم مصري قصير يشارك في مسابقة مهرجان "كان" للأفلام القصيرة منذ ٥٠ عاماً.

وبدأت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي (23- 31 أكتوبر/تشرين الأول) الجمعة الماضي، وتنافس في الدورة الرابعة من عمر المهرجان 65 فيلماً من 40 دولة.



