بالصور.. أقوى 8 تعليقات على رانيا يوسف وابنتها بمهرجان الجونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت الفنانة رانيا يوسف حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها اللافت مع ابنتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت رانيا يوسف بفستان مثير، زاد من إثارته ظهور ابنتها إلى جوارها مرتدية الفستان الذي ارتدته رانيا العام الماضي وأثار ضجة كبيرة عرفت بقضية "البطانة".



وبدت رانيا يوسف غير عابئة بالانتقادات، حيث تداولت وسائل الإعلام المصرية تصريحا لها عن إطلالاتها في الجونة قالت فيها: "بناتي بيحرضوني على الشقاوة".

وتوالت آلاف التعليقات، التي تفاوتت بين الانتقاد اللاذع وإبداء الدعم والدعوة إلى التجاهل، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، كتبت داليا نبيه: "قال وأنا اللي رانيا يوسف كانت صعبانة عليا وهي قاعدة تعتذر وتتذلل كتير مع عمرو أديب وغيره أيام مشكلة فستانها!".





وكتب طارق: "ده ما بقاش مهرجان الجونة، ده بقي مهرجان رانيا يوسف وبناتها".

وكتب إبراهيم سلامة: "رانيا يوسف فكرة.. والأفكار لا تموت".

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أما علي دويدار فبرر تصرفات رانيا يوسف برغبتها في أن تتصدر تريند تويتر، فكتب: "رانيا يوسف حالفه ما تسيب التريند".

وكتبت إحدى المتصفحات: "احتاج طولة بال رانيا يوسف وهي تستفز العالم بلا كلل ولا ملل".

وقالت الدكتورة رشا سمير: "فعلا ما غلطش اللي قال إن الأم مدرسة.. شكرا للفنانة رانيا يوسف أنها أعادت إلى أذهاننا هذه المقولة الصحيحة جدا!".





من جانبه، سخر الفنان محمد أنور من إطلالة الفنانة رانيا يوسف خلال فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

ونشر "أنور" صورة له من أحد عروض "مسرح مصر"، ظهر خلالها بـ فانلة ممزقة من منطقة البطن، وقارنها بإطلالة رانيا يوسف الأخيرة إذ ظهرت بفستان يكشف تلك المنطقة، معلقًا: "نفس الشيء ولكنكم تحبون رانيا يوسف".

وعلقت رانيا يوسف بتعبيرات ضاحكة على الصورة.