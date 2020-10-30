خالد الصاوي يبكي في "ختام الجونة".. ويهدي جائزته لـ10 فنانين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل الفنان خالد الصاوي في نوبة بكاء شديدة لحظة صعوده خشبة المسرح لاستلام جائزة الإنجاز الإبداعي من مهرجان الجونة السينمائي

وألقى الصاوي كلمة مؤثرة في حفل ختام النسخة الرابعة من المهرجان، قال فيها: "كنت دائماً أستغرب وأندهش عندما يبكي فنان لحظة استلامه جائزة، لكن حقيقي اكتشفت أن هذا الأمر يكون خارجا عن إرادة الفنان، فهو يتذكر شريط حياته، كيف بدأ والصعوبات التي واجهته".

وأضاف: "من أجل هذه اللحظة حاولت إعداد كلمة، لكن في النهاية قررت أن أتحدَّث بعفوية وبشكل طبيعي دون ترتيب".

Advertisements

وتابع: "في البداية يجب توجيه الشكر لكل القائمين على إدارة هذا المهرجان، والشكر لوزارات الصحة والخارجية والدفاع، كل هذه الوزرات تقوم بدور قوي ومؤثِّر، لأن مصر تمر بتحديات كثيرة".

وواصل خالد الصاوي حديثه قائلاً: "أهدي هذه الجائزة الرائعة لجيل الأساتذة الذين أثّروا في حياتنا وهم: حسين فهمي، لبنى عبدالعزيز، عادل إمام، يحيى الفخراني، يوسف شعبان، ميرفت أمين، سمير غانم، شهيرة، بوسي ومحيي إسماعيل.

فعاليات الجونة السينمائي (23- 31 أكتوبر/تشرين الأول) بدأت يوم الجمعة الماضي، وتنافس في الدورة الرابعة من عمر المهرجان 65 فيلماً من 40 دولة.