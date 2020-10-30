مؤسس مهرجان الجونة يروي تجربته "القاسية والمؤلمة" مع كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، إنَّه أصيب بفيروس كورونا وعاش تجربة قاسية جدا مع المرض

وأوضح ساويرس في مقابلة تلفزيونية، على هامش حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي: "أنا من أوائل المصابين بفيروس كورونا، وبحثا عن العلاج سافرت إلى سويسرا، وهناك تمَّ حجزي فترة طويلة في مستشفى شهير، ووقعت على تعهد لأن العلاج الذي تلقيته كان تجريبياً، وأول مرة يتم إعطاؤه لمريض".

وأضاف: "كانت تجربة قاسية ومؤلمة، لكن حمداً لله امتثلت للشفاء".

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وتحدَّث ساويرس عن دور وزارة الصحة المصرية في المهرجان، قائلاً: "دورها رائع ومتميز، كانت شريكاً وليس رقيباً، ودورها مهم في نجاح المهرجان لأنها وفَّرت كل التدابير الاحترازية لحماية ضيوف المهرجان".

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدأت الجمعة الماضية، وتنافس خلاله 65 فيلماً من 40 دولة، ويكرّم المهرجان في حفل الختام الفنان خالد الصاوي بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي.

وأقيمت فعاليات الدورة الرابعة تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، ومن أهم الأفلام التي عرضت في هذه الدورة الفيلم التونسي "الرجل الذى باع ظهره" والفلسطيني "200 متر".