بالصور.. نجوم الفن يتألقون بحفل ختام مهرجان الجونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (23- 31 أكتوبر/تشرين الأول) في مدينة البحر الأحمر المصرية، حضور باقة من ألمع نجوم الفن
ظهر على السجادة الحمراء كل من: آسر ياسين، يسرا، داليا البحيري، ريهام عبدالغفور، نور قدري، عبير صبري، أحمد فتحي، آيتن عامر، سهر الصايغ، أحمد داش.
كما ظهر أيضاً: المخرجة ماريان خوري، عمرو الحمامصي، سارة حناشي، رانيا منصور، جورجينا طواف، هاني رمزي، تامر حبيب، صبري فواز، أشرف زادة، ريم سامي، هدى الإتربي، هبة السيسي، هبة مجدي، محمد محسن، طارق عبدالعزيز، هاني عادل، ناردين فرج، فراس سعيد، محمد العدل.
ويشهد حفل ختام المهرجان حضوراً كبيراً لنجوم الفن من مصر والعالم العربي لمتابعة حفل توزيع الجوائز.
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