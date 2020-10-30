القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كعادتها أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل مجددا على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي (23- 31 أكتوبر/تشرين الأول) في مدينة الغردقة
وظهرت رانيا يوسف (46 عاماً) بفستان قصير ومثير على السجادة الحمراء في حفل ختام المهرجان.
واصطحبت رانيا ابنتها التي ارتدت فستان والدتها الذي ظهرت به في دورة سابقة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأثارت الجدل وقتها لعدم وجود بطانة للفستان.
وسرعان ما انتشرت صور الفنانة المصرية مع ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بتعليقات بعضها طريف وبعضها ينتقد إطلالة الفتاة المراهقة.
وتصدّر اسم الفنانة رانيا يوسف قائمة الأكثر رواجاً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر.
ويشهد حفل ختام المهرجان حضوراً كبيراً لنجوم الفن من مصر والعالم العربي لمتابعة حفل توزيع الجوائز.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. ابنة رانيا يوسف تطل بـ"فستان الأزمة" في مهرجان الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.