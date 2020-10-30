"الرجل الذى باع ظهره" يفوز بجائزة أفضل فيلم عربى بمهرجان الجونة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، منح جائزة أفضل فيلم عربي لفيلم الرجل الذي باع ظهره، وقالت المخرجة كوثر بن هنية مخرجة العمل إن الفيلم كان حلما ومن خلال منصة الجونة تحقق الحلم حيث حضرت به للجونة كمشروع، موجهة الشكر لصناع الفيلم، وأهدت كوثر بن هنية الجائزة إلى اللاجئين حول العالم.

فيما أهدي منتج الفيلم نديم شيخ روحه الجائزة إلي أفضل مهرجان عربي وهو مهرجان الجونة حسب وصفه.

فيما منح جائزة أفضل ممثلة للفنانة ياسنا دوريسيتش أفضل ممثلة عن فيلم إلي أين تذهبين ياعايدة، فيما فاز الفنان الفلسطيني علي سليمان على جائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم 200 متر الفلسطيني.

وكان مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة منح جائزة سينما من آجل الإنسانية إلي فيلم 200 متر الفلسطيني للمخرج أمين نايفة، كما فاز أيضا بجائزة فيبريسي وهي جائزة النقاد، وأهدي أمين نايفة الجائزة إلي روح جدته التي حرم منها بسبب الجدار العازل في فلسطين، فيما فاز بجائزة أفضل فيلم أسيوي من نصيب فيلم "احتضار".

وبدأ حفل مهرجان الجونة السينمائي بأغنية لايف للمطربة التونسية آمال مثلوثي بعنوان الحلم وموسيقي مصطفي الحلواني، وظهرت مقدمة الحفل ناردين فرج التي رحبت بجمهور المهرجان، واصفة الدورة بأنها دورة صعبة، موجهة التحية لإدارة المهرجان.

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شهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 4 حضور عدد كبير من النجوم والنجمات حيث حرصت النجمة رانيا يوسف علي الحضور بفستان قصير، وفاجأت الحضور بإحضار ابنتها التى ارتدت فستان والدتها التى ظهرت به فى مهرجان القاهرة وأثارت الجدل وقتها بسبب عدم وجود بطانة.

وشهدت السجادة الحمراء أيضًا حضور عدد من النجوم منهم هانى رمزي، الهندي على فازال وخطيبته النجمة الهندريشا تشادا ويسرا وليلي علوي وعبير صبري، تامر حبيب، صبرى فواز، أشرف زادة، ريم سامي، هدى الأتربي، هبة السيسي، هبة مجدى وزوجها محمد محسن، طارق عبد العزيز، هانى عادل، ناردين فرج، فراس سعيد، محمد العدل، عمرو كمال مدير عام إنتاج البرامج بشركة سينرجى وزوجته الفنانة الشابة نورهان منصور.

كما حرص على التواجد منذ اللحظات الأولى كل من، المهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس والإعلامية لميس الحديدي، المخرج أمير رمسيس، بشري، انتشال التميمي، آسر ياسين، عمرو منسي، المخرجة ماريان خوري، عمرو الحمامصي، سارة حناشي، رانيا منصور، جورجينا طواف.

ويشهد حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، الذين يحرصون على التواجد على سجادته الحمراء، ومتابعة حفل توزيع جوائز المهرجان الطويلة والقصيرة والوثائقية وغيرها من الجوائز.

وكانت ليلة الافتتاح شهدت عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

وحرص المهرجان على تقديم دورة آمنة ومن أجل تحقيق إجراءات السلامة والأمان والتباعد الاجتماعي بخصوص وباء كورونا (كوفيد-19)، قام المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسئولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان.