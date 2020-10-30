شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يطرح أحدث أغانيه "قشطة بالزبادى" مع الراقصة لورديانة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب محمود الليثي أحدث كليباته الغنائية بعدما روج لها مؤخراً، وهي أغنية "قشطة بالزبادى" التي جمعته بالراقصة البرازيلية لورديانا.. الأغنية من كلمات كلامنص، وألحان فلكلور أجنبى، توزيع ومكساج ساسو.



محمود الليثى مع لورديانا

وكانت الراقصة البرازيلية لوريانا أعلنت عن عمل فني جديد، مع الموزع الموسيقى إسلام ساسو، وهى أغنية بعنوان "قشطة بالزبادى"، وظهرت لورديانا وهى ترقص خلال غناء الليثى، معلقة على الفيديو: "ليس لدى كلمات للتعبير عن السعادة التى أشعر بها الآن.. كن مستعدًا لأننا سنوافيك قريبًا بأخبار سارة.. أحبكم جميعا".

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وأصبحت الراقصة لورديانا حديث السوشيال ميديا بسبب رقصتها فى أحد مراكز التجميل التى اجتاحت منصات التواصل الاجتماعى، حيث بدأ الجمهور فى البحث عن صاحبة المقطع الشهير، وهو ما تحقق بوصولهم لحساب الراقصة على موقع "إنستجرام"، والذى تضاعف عدد المتابعين عليه خلال ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو حتى وصل إلى ما يزيد على 500 ألف متابع.