القائمة الكاملة لجوائز مهرجان الجونة السينمائي 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

أسدل الستار مساء اليوم الجمعة، على فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي. وكرم المهرجان الفنان خالد الصاوي بجائزة الإبداع الفني، وفاز "الرجل الذي باع ظهره" بجائزة أفضل فيلم عربي في الجونة السينمائي، بينما حظي بنصيب الأسد من الجوائز الفيلم الفلسطيني "200 متر". وإليك القائمة الكاملة لجوائز المهرجان:- -جائزة خالد بشارة للسينما المستقلة ذهبت للمخرج أحمد فوزي صالح عن فيلم "هاملت من عزبة الصفيح". - جائزة سينما من أجل الإنسانية ذهبت لفيلم "200 متر" وقيمتها 20 ألف دولار . - جائزة نتباك لأفضل فيلم آسيوي ذهبت لفيلم "احتضار". - جائزة مؤسسة فبريسي ذهبت للفيلم الفلسطيني "200 متر". -جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم روائي قصير ذهبت لفيلم "ستاشر: أخشى أن أنسى وجهك" للمخرج سامح علاء. -جائزة نجمة الجونة البرونزية لأفضل فيلم روائي قصير ذهبت لفيلم "صربي" وقيمتها 3 آلاف دولار. -جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير ذهبت لفيلم "Blue Frontire" وقيمتها 7 آلاف دولار. -جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي القصير ذهبت لفيلم "أن أكون أمي" وقيمتها 15 ألف دولار. Advertisements -جائزة نجمة الجونة للفيلم العربي الوثائقي ذهبت لفيلم "جزائرهم" بقيمة 10 آلاف دولار. -جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي ذهبت لفيلم "صائد الكمأ" وقيمتها 7500 ألف دولار. -جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم وثائقي ذهبت لفيلم "سوفتي" وقيمتها 15 ألف دولار. -جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي ذهبت لفيلم "آكلي لحوم البشر" وقيمتها 30 ألف دولار. -فيلم "واحة" حظي بتنويه خاص من لجنة التحكيم. -جائزة نجمة الجونة لأحسن ممثلة ذهبت للفنانة ياسنا دوريسيتش عن "أين تذهبين يا عايدة؟" . -جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل ذهبت للفنان علي سليمان عن فيلم "200 متر" . -جائزة نجمة الجونة للفيلم العربي الروائي الطويل ذهبت لفيلم "الرجل الذي باع ظهره". -جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل ذهبت لفيلم "احتضار" وقيمتها 15 ألف دولار. -جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل ذهبت لفيلم "حكايات سيئة" وقيمتها 25 ألف دولار. -جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل ذهبت لفيلم "إلى أين تذهبين يا عايدة؟" وقيمتها 50 ألف دولار.

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