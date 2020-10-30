محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي: أبهرت النجمة اللبنانية رزان مغربي الجمهور بمجرد ظهورها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتم فاعلياته اليوم الجمعة. وظهرت رزان بإطلالة مميزة وفستان "لبني" مبهر أبرز رشاقتها، وتسريحة شعر طبيعية أبرزت جمال ملامحها. وتتصدر النجمة اللبنانية رزان مغربي بطولة فيلم "صابر وراضي" أمام الفنان أحمد أدم وإخراج أكرم فريد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور..رزان مغربي تخطف الأنظار في ختام الجونة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.