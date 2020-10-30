100 صورة لنجوم حفل ختام مهرجان الجونة.."بطانة" ابنة رانيا يوسف وبكاء الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

أسدل الستار مساء اليوم الجمعة، على فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وكرم المهرجان الفنان خالد الصاوي بجائزة الإبداع الفني، وفاز "الرجل الذي باع ظهره" بجائزة أفضل فيلم عربي في الجونة السينمائي.

وحضر حفل ختام المهرجان الكثير من النجوم، ومن بينهم، هالة صدقي، أحمد مالك، طارق عبد العزيز، محمود الليثي، نورهان منصور، رانيا منصور، رانيا يوسف، يسرا، جميلة عوض، أروى جودة، محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي، آسر ياسين وزوجته وطفليه، إسلام إبراهيم، زينب غريب، رزان مغربي، أمير المصري، ليلى علوي، حنان مطاوع وزوجها، هبة مجدي وزوجها الفنان محمد محسن، سهر الصايغ، أمينة خليل، ندا موسى، نجلاء ندر، نضال الشافعي، وغيرهم.

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وانطلقت فعاليات المهرجان مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

وبدأت فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، وتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

تم تنظيم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.