محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:
تصوير-علاء أحمد:
قدّم الفنان اللبناني رامي عياش أغنيته "دقي يا مزيكا"، حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة.
ودعت الإعلامية ناردين فرج النجوم ليلى علوي ويسرا ومحمد فراج وأمينة خليل وأروى جودة لخشبة المسرح أثناء تقديم رامي عياش الأغنية، ورقص جميع الحضور على أنغام الأغنية التي اُختتمم بها الحفل.
وأقيم مساء اليوم الجمعة، حفل ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي انطلقت مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.
تم تنظيم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رقص أمينة خليل وأروى ويسرا على أغنية "دقي يا مزيكا" بختام الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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