"الرجل الذي باع ظهره" أفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

فاز فيلم "الرجل الذي باع ظهره" بجائزة أفضل فيلم روائي عربي بمهرجان الجونة السينمائي.

فيلم "الرجل الذي باع ظهره" سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهايني، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، ديا إليان، كوين دي بو.

وأهدت كوثر بن هنية الجائزة لكل اللاجئين في العالم.

الفيلم يرصد رحلة الشاب السوري، سام علي، المهاجر إلى لبنان، هربا من الحرب الدائرة في سوريا، يلتقي في أحد المعارض الفنية، بـ"جيفري جودفرا" الفنان الأشهر، في مجال الفن المعاصر، يتوصلا إلى اتفاق غريب من نوعه، بحيث يرسم على ظهر "سام" جاعلا منه عملا فنيا حيا، مقابل حصوله على فيزا للسفر للقاء حبيبته في بلجيكا.

ويقام مساء اليوم الجمعة، حفل ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي انطلقت مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.