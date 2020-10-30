علي سليمان يفوز بجائزة نجمة الجونة كأفضل ممثل بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: فاز الفنان علي سليمان نجم فيلم"200 متر" بجائزة نجمة الجونة كأفضل ممثل بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة. تسلم الجائزة مخرج ومنجة الفيلم، وسلمتها لهم الفنانة منة شلبي. يقام مساء اليوم الجمعة، حفل ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي انطلقت مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

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