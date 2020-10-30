خالد الصاوي يهدي جائزة مهرجان الجونة لهؤلاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي:

كرم مهرجان الجونة السينمائي، الفنان خالد الصاوي ومنحه جائزة الإبداع الفني، وذلك في حفل ختام فعالياته مساء اليوم الجمعة.

ومنح المهندس نجيب ساويرس، الجائزة للفنان خالد الصاوي، وقال أثناء تقديمه: "الراجل ده اتأخرنا جدا في تكريمه، أبدع في (الجزيرة 1 و2) ثم (الفيل الأزرق) ثم أبهرني في فيلم (الضيف)".

وعرض المهرجان فيلما عن خالد الصاوي يتضمن آراء الكثير من النجوم في أعماله، وبكى الصاوي خلال تكريمه.

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وقدّم الصاوي الشكر لإدارة المهرجان، ولوزارة الصحة والسكان ولوزارة الدفاع، مضيفا: "إحنا في أمان وواقفين مع بعض شعبا وقيادة".

أضاف: "أنا والله مكنتش مصدق التكريم، وحصلي حاجة غريبة أول مرة تحصل، حسيت بهم كبير أوي، هتقول إيه للشباب الصغير، وأهدي الجائزة لآباء السينما المصرية الحاليين النجوم الكبار ومنهم عادل إمام، نجلاء فتحي، شهيرة، محيي إسماعيل".

ويقام مساء اليوم الجمعة، حفل ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي انطلقت مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.