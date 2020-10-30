"200 متر" يفوز بالفبريسي.. ومنتجته ترقص فرحا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الناقد رامي المتولي، عن الفيلم الفائز بجائزة الفبريسي في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وفاز بالجائزة الفيلم الفلسطيني "200 متر" للمخرج أمين نايفة، وذلك بعد فوزهما بجائزة من أجل الإنسانية في نفس الحفل.

وأعرب نايفة عن سعادته الكبيرة بحصوله على جائزتين، مهديا إياهما لكل من آمن به وسانده، ولجدته التي رحلت دون أن يتمكن من رؤيتها بسبب الجدار العازل.

وتسلمت معه الجائزة المنتجة مي عودة، التي رقصت فرحا من سعادتها بالجائزة.