بالأسماء.. الفائزون بجوائز الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي وقيمها المادية

اختتم مهرجان الجونة السينمائي اليوم دورته الرابعة بحفل الختام الذي أقيم في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلن فيه عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان، والتي تبلغ قيمتها المادية نحو 224 ألف دولار أمريكي.

قدمت الحفل الإعلامية والممثلة ناردين فرج، وتم تكريم الممثل المصري الاستثنائي خالد الصاوي ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي ضمن فعاليات الحفل أيضًا، وتحدث الصاوي عن سعادته بهذا التكريم وخاصة أنه يأتي من مهرجان الجونة السينمائي الذي يعتبره واحدًا من أهم الفعاليات السينمائية في المنطقة العربية بأسرها.

إضافة إلى ذلك، فقد أُعلن عن جائزة خالد بشارة لصناع السينما المستقلة في مصر، والتي ستُمنح سنويًا لدعم صناع الأفلام المصريين الشباب، وتُقدر قيمتها بـ10 آلاف دولار أمريكي. أما عن جوائز مسابقات الأفلام المتنوعة والفائزين بها فهي كالآتي: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و50000 دولار أمريكي) ذهبت إلى

فيلم "إلى أين تذهبين يا عايدة؟" للمخرجة ياسميلا زبانيتش جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و25000 دولار أمريكي) ذهبت إلى فيلم "حكايات سيئة" للمخرجين داميانو وفابيو دينوسينزو

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي) ذهبت إلى

فيلم "احتضار" للمخرج هلال بيداروف

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي) ذهبت إلى

فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل (نجمة الجونة وشهادة) ذهبت إلى الممثل علي سليمان عن دوره في فيلم "200 متر"

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة (نجمة الجونة وشهادة) ذهبت إلى الممثلة ياسنا دوريسيتش عن دورها في فيلم "إلى أين تذهبين يا عايدة؟" تنويه لجنة التحكيم الخاص لفيلم "واحة" للمخرج إيفان إيكيتش مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و30000 دولار أمريكي) وذهبت إلى

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فيلم "أيام أكلة لحوم البشر" للمخرج تيبوهو إدكينز

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي) ذهبت إلى

فيلم "سوفتي" للمخرج سام سوكو جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "صائدو الكمأ" للمخرجين مايكل دويك وجريجوري كيرشاو

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (نجمة الجونة وشهادة و10000 دولار أمريكي) وذهبت إلى

فيلم "جزائرهم" للمخرجة لينا سويلم

مسابقة الأفلام القصيرة جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و15000 أمريكي) وذهبت إلى فيلم "أن أصبح أمي" للمخرجة جاسمين ترينكا

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي) وذهبت إلى

فيلم "حدود الأزرق" للمخرج إيفان ميلوسافليفيتش

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و4000 دولار أمريكي) وذهبت إلى

فيلم "أقمشة بيضاء" للمخرج مولي كين جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير (نجمة الجونة وشهادة و5000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "ستاشر" للمخرج سامح علاء جائزة سينما من أجل الإنسانية جائزة يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي)

وذهبت إلى فيلم "200 متر" للمخرج أمين نايفة جائزة لجنة تحكيم "نيتباك" لأفضل فيلم آسيوي ذهبت إلى فيلم "احتضار" للمخرج هلال بيداروف جائزة لجنة تحكيم "فيبريسي" لأفضل فيلم عربي ذهبت إلى فيلم "200 متر" للمخرج أمين نايفة عن مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.