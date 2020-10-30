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بعد تغيبها عن الافتتاح .. درة بالأبيض على السجادة الحمراء للجونة

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حضرت الفنانة درة ، في فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، التي بدأت مساء اليوم الجمعة بحضور كوكبة كبيرة من فناني العالم العربي والغربي.

 

ظهرت درة بفستان أبيض له تطريز مميز ، ولفتت الانظار خاصة بعد تغيبها عن افتتاح المهرجان.

 

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دأت فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي منذ ساعات، حيث توافد عدد

كبير من نجوم الفن وصانعي الأفلام على السجادة الحمراء، حيث بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضي واستمرت لمدة أسبوع، ضم عدد كبر من الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من أكثر من 60 دولة حول العالم.

 

 

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