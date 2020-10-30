أنهى الفنان رامي عياش، فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة على أنغام أغنية "دقي يامزيكا" التي تم طرحها خصيصاً لأجوائه. صعد أبرز النجوم المشاركين في كليب الأغنية "ليلى علوي، يسرا، بشرى، أروى جودة"، Advertisements إلى المسرح لمشاركة رامي في غناءه لها ، ووجه رامي الشكر لجميع منظمي ومؤسسي المهرجان لإقامته بهذا التنظيم والصورة المشرفة أما العالم. إلى المسرح لمشاركة رامي في غناءه لها ، ووجه رامي الشكر لجميع منظمي ومؤسسي المهرجان لإقامته بهذا التنظيم والصورة المشرفة أما العالم. انتهت فعاليات ختام مهرجان الجونة، والتي ضمت توافد نجوم الفن وصانعي الأفلام على السجادة الحمراء، بالإضافة إلى اعلان الجوائز التي فازت بها الأفلام الشماركة في المهرجان، حيث بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضي واستمرت لمدة أسبوع، ضم عدد كبر من الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من أكثر من 60 دولة حول العالم. والتي ضمت توافد نجوم الفن وصانعي الأفلام على السجادة الحمراء، بالإضافة إلى اعلان الجوائز التي فازت بها الأفلام الشماركة في المهرجان، حيث بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضي واستمرت لمدة أسبوع، ضم عدد كبر من الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من أكثر من 60 دولة حول العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء فعاليات ختام مهرجان الجونة 2020 على أنغام "دقي يامزيكا" لـ رامي عياش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.