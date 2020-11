the man who sold the skin يحصد جائزة الجونة البرونزية

حصد الفيلم التونسي the man who sold the skin، نجمة الجونة البرونزية من مهرجان الجونة، وتسلمت الجائزة المخرجة التونسية كوثر بن هنية.

وكانت قد أعربت المخرجة التونسية كوثر بن هنية عن سعادتها الكبيرة بالعودة لمهرجان الجونة السينمائي بفيلمها "the man who sold the skin" - "الرجل الذي باع ظهره" مكتملا، وذلك بعد عامين من تقديمه لمنصة المهرجان وهو فقط حبر على ورق، وحصولها على جائزة بسيطة كانت نواة لتمويلات الفيلم، ورفعت كثيرا من معنوياتها.

وفي مقابلة مع برنامج "صباح الخير

يا مصر" عرضتها قناة ON، أوضحت كوثر بن هنية أن فكرة الفيلم خطرت لها لأول مرة أثناء تواجدها في معرض لأعمال الفنان البلجيكي ڤيم ديلڤواه، الذي حصل على دور صغير في الفيلم لرجل تأمين على "العمل الفني"، ثم تعددت مصادر إلهامها بعد ذلك.

وتدور قصة الفيلم حول رجل سوري يصبح لاجئا، ويتعرض للحبس وهو على وشك إتمام اتفاق مع حبيبته للزواج، فتنتهي به الأحداث في لبنان

بدون أوراق، ويعمل في معمل للدجاج، وفي نفس الوقت تتزوج حبيبته في بلجيكا من دبلوماسي.

يحاول بطل الفيلم بعد ذلك الوصول لحبيبته، لكنه لا يعرف كيف يحصل على ڤيزا، ثم يتعرف على فنان يعرض عليه أن يرسم على ظهره وشما يحوّله إلى قطعة فنية حية، ما يمكن أن يمكنه من السفر، ليمر مع تطور الأحداث بتجارب تنتهي به إلى فقدان الشعور بإنسانيته، والإحساس بأنه مثل اللوحة الفنية التي تباع وتشترى.

يُذكر أن "الرجل الذي باع ظهره" - The Man Who Sold His Skin - كان فيلم افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، التي تقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر 2020.