نجمة الجونة الذهبية لفيلم Being My Mom

`ذهبت جائزة الجونة الذهبية لفيلم Being My Mom ، وذلك ضمن فعاليات توزيع جوائز الأفلام المشاركة في الدورة الرابعة منه. الدورة الرابعة منه. بدأت فعاليات توزيع جوائز الأفلام المشاركة في المهرجان منذ دقائق، والتي تقدمه الإعلامية نادين فرج. بدأت فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي منذ ساعات، حيث توافد عدد كبير من نجوم الفن وصانعي الأفلام على السجادة الحمراء، حيث بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضي واستمرت لمدة أسبوع، ضم عدد كبر من الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من أكثر من 60 دولة حول العالم. المهرجان منذ دقائق، والتي تقدمه الإعلامية نادين فرج. بدأت فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي منذ ساعات، حيث توافد عدد كبير من نجوم الفن وصانعي الأفلام على السجادة الحمراء، حيث بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضي واستمرت لمدة أسبوع، ضم عدد كبر من الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من أكثر من 60 دولة حول العالم.

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