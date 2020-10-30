خالد الصاوي يفوز بجائزة الإنجاز الإبداعي من الجونة السينمائي

سلمت الفنانة بشرى، الفنان خالد الصاوي جائزة الإنجاز والإبداع ، في حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم. الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم. وانطلقت فعاليات حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، بعدما شهد عرض 65 فيلمًا، على مدار 8 أيام.

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