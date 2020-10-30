حصول فيلم The truffle hunters على جائزة الجونة البرونزية

حصل فيلم The truffle hunters على جائزة الجونة البرونزية ، على جائزة نجمة ، وذلك ضمن فعاليات توزيع جوائز الأفلام المشاركة في الدورة الرابعة منه.

بدأت فعاليات توزيع جوائز الأفلام المشاركة في المهرجان منذ دقائق، والتي تقدمه الإعلامية نادين فرج. بدأت فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي منذ ساعات، حيث توافد عدد

كبير من نجوم الفن وصانعي الأفلام على السجادة الحمراء، حيث بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضي واستمرت لمدة أسبوع، ضم عدد كبر من الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من أكثر من 60 دولة حول العالم.

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