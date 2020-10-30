فيلم 200 متر يحصد جائزة فيبريسي

حصد الفيلم الفلسطيني 200 متر، جائزة فيبريسي من مهرجان الجونة ، و هي الجائزة الثانية للفيلم بعد جائزة سينما من أجلالإنسانية.
وقال مخرج العمل في كلمته، خلال ختام مهرجان الجونة، مساء اليوم الجمعة، أنه يهدي الجائزةلروح جدته التي ماتت بسبب الجدار العازل في فلسطين.
وانطلقت فعاليات حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، بعدما شهد عرض 65 فيلمًا، على مدار 8 أيام.
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