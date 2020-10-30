كريستيانو رونالدو “يفوز” على كورونا‎

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 10:26 مساءً - منذ ساعتين

بعد مكوثه 19 يومًا في الحجر، اعلن نادي يوفنتوس الإيطالي شفاء نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من فيروس كورونا، وأجرى كريستيانو رونالدو الفحص باختبار تشخيصي (مسحة) لـ Covid 19، وأعطى الاختبار نتيجة سلبية.

وأُعلن عن إصابة رونالدو بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوعين خلال تواجده مع منتخب بلاده، وخضع للحجر الصحي منذ عودته إلى إيطاليا، وجاءت نتيجة رونالدو إيجابية خلال 18 فحصًا خضع لها للكشف عن فيروس كورونا.

وغاب رونالدو عن مباراة يوفنتوس ضد برشلونة، الأربعاء الماضي، والتي انتهت بخسارة فريقه بهدفين نظيفين، بالإضافة إلى 3 مباريات أخرى، بسبب إصابته بالفيروس.

وعمل ورونالدو الذي لا تظهر عليه أعراض الفيروس، على مواصلة التدريب في المنزل، حيث واظب على نشر مقاطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتدرب في صالة ألعابه الرياضية الخاصة ذات التقنية العالية، بعد إجراء تعديلات على شكله الخارجي بحلقه شعر رأسه كاملًا.