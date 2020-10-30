تراند اليوم : من الدوبلكس .. أحمد فهمي ضيف الأرملة الي تفوقت علي الشيطان

روج الفنان أحمد فهمي لحلقته الليلة مع برنامج “أبلة فاهيتا”، ونشر صورة له وهو يقبل الدمية الشهيرة عبر حسابه على Facebook معلقا “إنتظروني مع الأرملة اللي تفوقت على الشيطان.

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ومن المقرر أن تعرض الحلقة الليلة في تمام الحادية عشر مساءا على ON.

وأعلن حساب برنامج “أبلة فاهيتا”، عبر “إنستجرام”، أن عنوان الحلقة تحت اسم “الأرملة والذئب”، ليكون أحمد فهمي هو الضيف الثاني للبرنامج بعد الفنان محمد الشرنوبي، الذي حل ضيفًا بحلقة الأمس.

يذكر أن برنامج “أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس” يُُعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الحادية عشر مساءً عبر قناة ON.

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جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي كان مسلسل “رجالة البيت” من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن “ويزو”.

كما ينشغل أحمد فهمي حاليا في تصوير فيلم جديد يحمل اسم مبدئي هو “دماغ عالية” مع روبي وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت ومن إخراج الجندي، وتأليفه مع الجندي وإيهاب بليبل.