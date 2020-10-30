تراند اليوم : وفاء عامر بتشتكي من إبنها في الجونة : مطلع عيني

حضرت الفنانة وفاء عامر حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بصحبة نجلها عمر محمد فوزي.

على هامش الحفل، أوضحت وفاء خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها نجلها عمر لفعاليات مهرجان فني برفقتها، مضيفة: “وأنا هشتكيه ليكي يا مدام لميس.. مبيرضاش يمثل معايا وساعات المخرجين هما اللي بيطلبوه بس بيرفض يبقا معايا”.

من جانبه، أوضح عمر أنه يحب التمثيل للغاية، لكن سيبدأ طريقه بنفسه، دون الاعتماد على عمل والده في الإنتاج أو عمل والدته في التمثيل، مضيفا: “أنا حابب أبدأ بنفسي من الصفر.. مش حابب أدخل المجال عشان ليا قرايب في الوسط”.

يُذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الجونة تقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة.