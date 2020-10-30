تراند اليوم : من الإبرة للصاروخ .. فساتين كل نجمات ختام الجونة بين إيديك – إتفرج

اختتمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة في مساء الجمعة 30 أكتوبر الجاري.

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

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