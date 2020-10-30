تراند اليوم : عصابة 100 وش تقتحم ختام مهرجان الجونة – إتفرج

شهد حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي مقلبا طريفا على طريقة عصابة “بـ100 وش”.

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خلال تقديم الإعلامية ناردين فرج للحفل توقفت فجأة وقالت إن هناك أمر ما عاجل أخبروه به للتو، معتذرة للجمهور عن استكمال الحفل، موضحا أنهم أخبروها أن جوائز المهرجان تمت سرقتها بالكامل.

وبعد لحظات ظهر على الشاشة فيديو طريف لأبطال عصابة مسلسل “بـ 100 وش”، وهم يسرقون الجوائز، ليظهر انتشال التميمي مدير المهرجان فيأخذ منهم حقيبة الجوائز، وينتهي الفيديو بدخول انتشال بالحقيبة بالفعل، مما أثار تفاعل وضحك الحضور.