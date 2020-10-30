تراند اليوم : إبنة رانيا يوسف بتنافس أمها .. مين أحلي من غير البطانة ؟

أثارت “نانسي” ابنة الفنانة رانيا يوسف، الجدل في حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، إذ ظهرت بفستان “البطانة” الشهير الذي أثارت به والدتها الجدل قبل سنوات.

وقالت ابنة رانيا يوسف في تصريحات عبر قناة ON E: “أنا لابسة فستان والدتي لأن لبسها عاجبنا، أول مرة لبست الفستان ده كنت معترضة، وبعد كده فرحت جدا إنها لبسته.. لأنها عملت قلبان”.

ويقام مساء اليوم الجمعة، حفل ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي انطلقت مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء