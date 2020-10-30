تراند اليوم : ونعم التربية .. رانيا يوسف : عيالي بيشجعوني إني أقلع

تحدثت الممثلة رانيا يوسف عن الجدل المثار حول إطلالاتها طيلة فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

قالت رانيا يوسف: “مشاكلي حلوة ودمها خفيف، مش لازم كله غم غم، فساتيني ليست عارية لهذه الدرجة، ومن تضايقه لا ينظر لها”، وذلك في لقائها على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة.

وتابعت نانسي ابنتها قائلة: “والدتي تقدم عرض ضمن عملها Show Business، فمن الطبيعي أن تظهر بفساتين تثير الجدل، ولا أراها جريئة، فأنا ارتدي أكثر فستان أثار الجدل لها”.

وظهرت نانسي وهي ترتدي فستان والدتها الذي ارتدته في رانيا في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 2018 وأثارت الجدل بسبب بطانته.

على صعيد آخر، تنشغل رانيا يوسف حاليا بالجزء الثاني من مسلسل “الآنسة فرح”، الذي يشاركها في بطولته أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.