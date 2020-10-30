تراند اليوم : رانيا يوسف لبست بنتها البطانة وقلعتها هيا في ختام الجونة – إتفرج

اصطحبت الممثلة رانيا يوسف ابنتها الكبرى نانسي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وظهرت نانسي وهي ترتدي فستان والدتها الذي أثار الجدل بسبب بطانته في ختام مهرجان القاهرة لعام 2018.

يذكر أن رانيا يوسف ارتدت العديد من الفساتين المثيرة للجدل خلال فترة المهرجان.

على صعيد آخر، تنشغل رانيا يوسف حاليا بالجزء الثاني من مسلسل “الآنسة فرح”، الذي يشاركها في بطولته أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

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